Neben dem Willkommen erstrahlt auch das „Auf Wiedersehen in Badenhausen“ in neuem Glanz.

Badenhausen Willkommen und auf Wiedersehen in Badenhausen: An den Ortseingängen stehen jetzt aufgefrischte Schilder.

Begrüßungstafeln in Badenhausen wurden renoviert

An den Willkommenstafeln an den Ortseingängen von Badenhausen hatte der Zahn der Zeit genagt. Außerdem waren sie zudem nicht mehr aktuell, denn inzwischen konnte Badenhausen ja bereits sein 1.050-jähriges Bestehen begehen. Daher fasste Ortsbürgermeister Erich Sonnenburg den Entschluss, sie renovieren zu lassen. Und jetzt stehen die drei Willkommenstafeln wieder in neuem Glanz da. Vor der Verschönerung hatten die Tafeln schon fast 25 Jahre Wind und Wetter getrotzt. Schließlich hatte Willi Lange, ehemaliger Besitzer des Sägewerks Hesse, sie anlässlich des gemeinsamen Sängerfestes vom Gemischten Chor Oberhütte und dem Männergesangverein Badenhausen im Jahre 1996 gestiftet.

Erich Sonnenburg war sehr erfreut, dass ihm Zimmermeister Willi Lange jetzt für die Erneuerung seine Hilfe angeboten hatte, denn nach eingehender Untersuchung, hatte sich herausgestellt, dass die Reparaturen etwas umfangreicher sein würden, als zuvor gedacht.

Viele Arbeitsstunden investiert

Also machten sich die beiden an die Arbeit und ließen die Tafeln in einigen Arbeitsstunden neu erstrahlen. Der Unterbau von zwei Tafeln musste komplett neu gezimmert, die Dächer mit neuen Schindeln versehen und der Farbanstrich von Grund auf erneuert werden. Die Gestaltung der neuen Tafeln übernahm Dr. Jörg Leuschner und den Druck die Firma Schmidt aus Salzgitter.

Das alles wäre aber nicht ohne die finanzielle Unterstützung vom Heimat- und Geschichtsverein Badenhausen, der Harz Energie (Ehrenamtsfond), dem Landkreis Göttingen (Dorfbudget) und der Ortschaft Badenhausen möglich gewesen. Erich Sonnenburg sprach aber auch Dr. Jörg Leuschner für die Spende und den Entwurf der Beschriftung sowie Firma Thomas Hellmoldt für die Sachspende ein großes Dankeschön aus. Allen Helfern beim Abbau und den Mitarbeitern des Bauhofes beim Aufbau galt ein ebenso großes Dankeschön vom Ortsbürgermeister.