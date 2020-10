Wann kommt eine neue SB-Filiale der Sparkasse?

Wie in der Fotomontage zu sehen, ist die Installation eines SB-Kubus auf dem Edeka-Aldi-Parkplatz in Teichhütte geplant.

Bad Grund. Zentrale Lage der „Sparkassenfiliale in neuer Form“ ist zur Jahreswende 2020/21 in Teichhütte geplant. Wie die aussehen soll.

Nach Schließung der „klassischen“ Sparkassenfilialen in Gittelde und der Bergstadt Bad Grund stehen dort den Bankkunden nur noch ein Geldautomat und ein Kontoauszugdrucker zur Verfügung. Alle weiteren Bankdienstleistungen müssen in der Hauptstelle der Sparkasse in Osterode getätigt werden. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wann den Bankkunden die „Sparkassenfiliale in neuer Form“ zur Verfügung steht.

Angekündigt worden war vonseiten der Sparkasse ein Sparkassen-SB-Kubus in zentraler Lage in der Gemeinde Bad Grund. Verzögerungen möglich Von der Leiterin Vertriebsmanagement, Tamara Lenz, war zu erfahren, dass die Inbetriebnahme der SB-Filiale auf dem Edeka-Aldi-Parkplatz in Teichhütte zur Jahreswende 2020/2021 geplant sei. Das notwendige Genehmigungsverfahren und die verschärfte Corona-Situation könnten diesen Zeitpunkt jedoch hinauszögern. „Auf jeden Fall stehen die SB-Komponenten in Bad Grund und Gittelde bis zur Eröffnung weiterhin zur Verfügung“, unterstreicht Lenz. Moderner Kubus Der Sparkasse Osterode sei es wichtig, in der Gemeinde Bad Grund mit einem SB-Standort weiterhin präsent zu sein. In geografisch zentraler Lage in der Gemeinde Bad Grund sei Teichhütte, auch verkehrstechnisch, als am besten geeigneter Standort gewählt worden. Der moderne Sparkassen-SB-Kubus werde neben einem Geldautomaten auch mit einem SB-Terminal ausgestattet, um Überweisungen zu tätigen, Daueraufträge zu bearbeiten und natürlich zum Ausdrucken der Kontoauszüge. Wandel im Kundenverhalten Als Grund für die Schließung der beiden Sparkassenfilialen wurde der deutliche Wandel im Kundenverhalten angeführt. Insbesondere die wachsende Nutzung des Internets, die digitale Kommunikationstechnik für den Zahlungsverkehr und anderer Finanzdienstleistungen hätten zu einem deutlichen Rückgang des Kundenaufkommens in den klassischen Sparkassenfilialen geführt. Daher habe man sich zur Aufstellung eines Sparkassen-SB-Kubus entschieden.