Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 431 hinter Teichhütte in Richtung Eisdorf ereignete. Was war passiert?

Unfall zwischen Teichhütte und Eisdorf: zwei Verletzte Der Pkw drehte sich. Auto- und Lkw-Fahrer wurden verletzt. Foto: Christiana Auer / HK Gegen 10.40 Uhr war ein 84-jähriger Autofahrer aus Richtung Teichhütte nach Eisdorf unterwegs, berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach geriet er mit seinem Wagen in die Mitte der Fahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Holzlaster. Der Lkw zog einen Anhänger, war ansonsten aber unbeladen. Infolge der Kollision drehte sich der Pkw, der Lkw-Anhänger krachte gegen einen Baum. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei. K431 nach Unfall gesperrt – 30.000 Euro Schaden Die Kreisstraße musste für die Bergung mit Spezialwerkzeug mehrere Stunden lang gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 30.000 Euro. Der Lkw-Anhänger krachte in einen Baum. Foto: Christiana Auer / HK