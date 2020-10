Der Ansturm ist groß: Neue Minigolfanlage in Bad Grund

Obwohl die neue Minigolfanlage im Atriumpark von Bad Grund erst am 12. September eröffnet wurde, können sich Olli und Christiane Schmidt bereits jetzt darüber freuen, dass die Nachfrage nach dieser Sportart groß ist. „Wir haben zu den Öffnungszeiten kaum Zeit zum Luft holen, und das in der Corona-Zeit“, zeigen sich die beiden Pächter begeistert.

Einige Male mussten sie sogar einen Einlassstopp verhängen, da entweder in Bezug auf die geltenden Hygienevorschriften zu viele Freizeitsportler auf das Gelände wollten, oder einfach keine Schläger mehr zum Verleih zur Verfügung standen.

Saison von April bis Ende Oktober

Trotz des großen Zulaufs wird sich aber nichts daran ändern, dass am 31. Oktober die Bälle und Schläger in die Winterpause gehen. Wer bis dahin noch seine Ziel- und Treffsicherheit testen möchte, kann dies mittwochs bis freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet sowie samstags und sonntags in der Zeit von 12 bis 18 Uhr tun. „Wer es bis Ende Oktober nicht mehr schafft, der muss sich bis zum 1. April 2021 gedulden, dann wird in die zweite Minigolf-Saison gestartet“, so Olli Schmidt. Dafür hat Schmidt schon viele Ideen, die darauf warten, realisiert zu werden. Eine hat er schon umgesetzt: die Ausrichtung von Geburtstagen. Interessierte können das noch bis zum Ende der Saison per E-Mail an minigolf-bad-grund@gmx.de anmelden.

Zurzeit ist noch eine 19. Bahn zu sehen: Es ist der Hübichenstein, der in der alten Minigolfanlage gestanden hat. Er wird aber im kommenden Jahr einen nicht bespielbaren Ehrenplatz erhalten.

Darüber hinaus gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten an der ehemaligen Minigolfanlage, die 2018 von Sturmtief Friederike zerstört worden ist. Und von dort ist die neue Anlage bequem zu Fuß erreichbar.