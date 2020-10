Standort des Ehrenmals in Bad Grund wird diskutiert

Das Ehrenmal in Bad Grund liegt auf einem Hang am ehemaligen alten Friedhof.

Schon seit Jahren ist die Sanierung des Ehrenmals in Bad Grund ein Thema. Das Ehrenmal, das einmal im Jahr zum Volkstrauertag besucht wird, liegt an einer ungünstigen Stelle: am alten Friedhof am Hang oberhalb der St.-Antonius-Kirche. Den Gottesdienst würden die Menschen zum Volkstrauertag noch besuchen, aber für viele, besonders auch ältere Menschen, sei der Weg nach dort oben inzwischen ziemlich beschwerlich geworden, wie Peter Schwinger (CDU) kürzlich im Betriebsausschuss erklärte. Er stellte einen Antrag auf Verlegung (Anmerkung der Redaktion: Zur Umgestaltung und Verwendung des alten Ehrenmals und Gestaltung der restaurierten Ehrentafeln in ein neues Ehrenmal liegen Vorschläge und Ideen vor). Der Ortsrat von Bad Grund habe neben der erforderlichen Sanierung der Ehrentafeln auch der Verlegung zugestimmt.

Aufgrund der Verlegung des Ehrenmals in Willensen auf den dortigen Friedhof (wir berichteten) habe Schwinger das für Bad Grund auch vorgeschlagen. „Ehrenmale sollen nicht nur an die Gefallenen beider Weltkriege erinnern, sondern auch an die Toten durch Kriege und Gewalt in der Welt. Vor allem sollen sie jedoch der Ermahnung zum Frieden dienen“, erklärte Schwinger weiter. Ein geeigneter Platz sei auf dem Bad Grunder Friedhof in der Nähe der Kapelle. Verlegung von Ehrenmal wurde zugestimmt In Willensen sei die Verlegung des Ehrenmals durch Arbeitsleistung der Bürger und durch Spenden erreicht worden. In Bad Grund sei der Aufwand sicher höher und sollte durch die Gemeinde geleistet werden. Insbesondere, da die zehn Tafeln dringend einer Sanierung bedürfen. Für das Vorhaben könnten Spenden eingeworben werden. Um den ersten Anstoß zu liefern, übergab Schwinger vor Ort eine Spende in Höhe von 300 Euro – in der Hoffnung auf Nachahmer und Sponsoren, wie Vereine, Parteien, Kirche, Firmen und Privatpersonen. Der Betriebsausschuss stimmte der Verlegung des Ehrenmals auf den Friedhof zu. Alle weiteren Details bedürfen der gesonderten Klärung. Auf der Tagesordnung der Sitzung stand auch ein Bericht über die Tätigkeiten der Ver- und Entsorgungsbetriebe. Wie Betriebsleiter Uwe Schiller berichtete, seien diese durch die Corona-Pandemie nicht unerheblich behindert worden. Auch die Kontakte zu den Ingenieurbüros und das dortige Arbeiten im Home-Office mit wöchentlich wechselnder Belegschaft habe dazu geführt, dass Arbeiten liegen blieben beziehungsweise nicht mit dem gewohnten Zeitaufwand erledigt werden konnten. Erneuerung der Trinkwasser-Hauptleitung beginnt Anfang Oktober Weiter berichtete der Betriebsleiter, dass mit der Erneuerung der Trinkwasser-Hauptleitung „Unterdorf“, beginnend beim Feuerwehrhaus bis zur Einmündung „Lindenweg“, Anfang Oktober begonnen werde und diese zum Jahresende fertig gestellt sein soll. Zur Erweiterung der Beete der Klärschlammvererdungsanlage (KSV) zwischen der Kreisstraße 431 und der bestehenden KSV sagte Schiller, dass voraussichtlich die Variante zwei in Betracht käme, da ein Mindestabstand von 20 Metern zur Kreisstraße gewährleistet sein müsse. Inwieweit die zur Verfügung stehenden Flächen ausreichen, soll eine zu beauftragende Habitatprüfung ergeben. Zum Thema Trinkwasser sagte Kämmerer Volker Höfert, dass bei der Landeskartellbehörde die Wasserpreise von Niedersachsen einsehbar seien. Die Liste zeige eine gute Übersicht, beinhalte aber keine Unterschiede der einzelnen 202 Kommunen. Die Gemeinde Bad Grund stehe aufgrund ihres Wasserpreises relativ weit oben auf Platz 19. Die Übersicht gibt es unter www.mw.niedersachsen.de/Wasserkartellrecht.de.