Gitarrist aus Bad Grund spielt vor Pflegeeinrichtungen

Mit einer besonderen Aktion hat Lukas Mehlhorn, ein Musiker aus Bad Grund, der an der TU Clausthal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, insbesondere den Alltag der Bewohner sowie der Pflege- und Betreuungskräfte der Alten- und Pflegeheime mit einem kleinen, aber feinen Livekonzert unter freiem Himmel aufgehellt. Mit seiner Gitarre ausgerüstet spielte er vor mehreren Häusern der Sander GmbH in Bad Grund.

Gemeinsam mit seiner Freundin und Managerin Franziska Klein lud er die Bewohner und das Personal der Häuser „Am Markt“, am Bremer Weg, „Am Rohland“ und des Seniorenzentrums Sander zu jeweils einem Konzert der nicht alltäglichen Art ein. Die erbetenen Zugaben machten ihm deutlich, dass der mit seinem Engagement und der Musik für rund 30 Minuten den Alltag der Menschen bereicherte.

Situation in Pflegeheimen regt zu persönlichem Engagement an

Lukas Mehlhorn, der seit sechs Jahren Gitarre spielt, war Sänger der nicht nur in der Bergstadt bekannten Band „Acoustic Inc.“, die sich in diesem Jahr auflösten. Die fünf Jungs haben etwa drei Jahre lang bei rund 30 Auftritten mit ihrer Musik und Covern aus dem Zeitraum der 70er bis 2000er zu überzeugen gewusst. Sie traten unter anderem auch bei Walpurgis in Bad Grund auf. Weil dem damaligen Sänger von „Acoustic Inc.“ die Situation in den Alten- und Pflegeheimen sehr nahe geht, fasste er den Entschluss, sich zusammen mit seiner Freundin als Live-Musiker auf den Weg zu machen, der im Juni außerdem in den Northeimer Landkreis führen soll.

Im Seniorenzentrum Sander begaben sich viele Seniorinnen und Senioren zusammen mit einigen Mitgliedern des Personals nach draußen oder auf den Balkon. Sie, deren Alltag in den letzten Wochen erheblich durch die geltenden Maßnahmen eingeschränkt wurde, hatten von dem Livekonzert gehört und wollten es sich nicht entgehen lassen. Schon nach den ersten Songs wurde deutlich, dass Mehlhorn mit seinem musikalischen Angebot überzeugte. Die Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtungen bedankten sich herzlich bei Lukas Mehlhorn und seiner Managerin Franziska Klein für diese gelungene Aufmunterung. „Gegen eine Fortsetzung hätten wir nichts einzuwenden“, regten sie im Anschluss an die Konzerte an.