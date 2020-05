HEZ öffnet Teil des Angebots wieder für Besucher

Teil der Ausstellung im Höhlen-Erlebniszentrum Iberger Tropfsteinhöhle in Bad Grund.

Bad Grund. Das Höhlen-Erlebniszentrum in Bad Grund öffnet seine Türen wieder für Gäste. Ab Dienstag, 12. Mai, gibt es jedoch viele Regeln zu beachten.

Das Höhlen-Erlebniszentrum Iberger Tropfsteinhöhle (HEZ) plant, den Betrieb ab Dienstag, 12. Mai, wieder aufzunehmen. Darüber informiert der Landkreis Göttingen in seiner Eigenschaft als Träger der Einrichtung auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Öffnung erfolge demnach zunächst für die Museums- und Ausstellungsbereiche über- und untertage. Die Besichtigung der Höhle ist hingegen noch nicht wieder möglich, wie das Erlebniszentrum auf seiner Webseite ankündigt.

Virenschutzwände und vorherige Anmeldung als Schutzmaßnahmen

Es seien Schutzmaßnahmen zur Vermeidung eines Infektionsrisikos mit dem Corona-Virus vorgesehen: Virenschutzwände sind bereits installiert und weitere umfangreiche Hygienemaßnahmen in Vorbereitung, um rechtzeitig zur Wiedereröffnung die notwendigen Auflagen erfüllen zu können. Zum Schutzkonzept gehöre weiterhin, dass nur eine begrenzte Anzahl von Besucherinnen und Besuchern sich in der Ausstellung aufhalten kann. Die Kreisverwaltung bittet dafür um Verständnis. Um garantieren zu können, dass nicht mehr als die erlaubte Mindestanzahl an Gästen gleichzeitig die Ausstellung besuchen, ist ab heute eine vorherige Anmeldung erforderlich, der Gästestrom wird dann mittels zuvor festgelegter Einlasszeiten gesteuert.

Außerdem müssen Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen, um gegebenenfalls Infektionswege nachvollziehen zu können. Die Daten werden nach der vorgeschriebenen Frist vernichtet, teilt das HEZ mit. Es gelten außerdem die bekannten Sicherheitsmaßnahmen wie Mindestabstand zu anderen Personen (zwei Meter innerhalb der Ausstellung) und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.

Tropfsteinhöhle kann noch nicht besichtigt werden

Für die Aufnahme des Schauhöhlenbetriebes werden aufgrund der Sicherheitsbestimmungen noch Konzepte erarbeitet und Probeläufe durchgeführt. Wann diese abgeschlossen sind und die Besichtigung wieder möglich ist, ist laut Informationen des HEZ noch nicht abschließend geklärt.

Der Cafeteria-Betrieb könne aufgrund der derzeitigen Verordnung des Landes Niedersachsen noch nicht wieder aufgenommen werden, heißt es vonseiten der Landkreisverwaltung. Ob und wie die Landesverordnung an dieser Stelle geändert wird, müsse abgewartet werden.

Im Gegenzug für das zunächst noch eingeschränkte Erlebnis im HEZ ist der Eintritt ermäßigt.

Über die aktuellen Bedingungen für einen Besuch des Höhlen-Erlebniszentrums wird online unter www.hoehlen-erlebnis-zentrum.de informiert. Die Reservierung ist ausschließlich per Telefon möglich unter 05327/829391.