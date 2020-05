Corona: Kopthisch-Orthodoxes Internat in Bad Grund startet später

Zahlreiche bürokratische Hürden hatten dafür gesorgt, dass sich das Vorhaben der Koptischen Kirche, aus der ehemaligen Grundschule in Bad Grund ein Internat zu machen, lang hinaus gezögert hat. Dann kam Corona, mit Einschränkungen und Reise-Beschränkungen – momentan ist die Einreise aus Ägypten nicht möglich. Darüber berichtet der Koptische Bischof Anba Damian (Repräsentant der Koptischen Kirche in Deutschland und Diözesanbischof für Norddeutschland) in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Erworben wurde das Gebäude durch die Koptische Kirche in Deutschland bereits im Mai 2017. Damals hoffte die Kirche noch auf eine Eröffnung im Jahr 2018. Noch Anfang März diesen Jahres berichtete der Bischof, dass die Hürden so gut wie überwunden seien. Damals zeigte er sich zuversichtlich, dass bald den ersten christlich-orthodoxen Jugendlichen aus Ägypten die Chance auf eine Ausbildung in Deutschland ermöglicht werden kann und bald die Visa erteilt werden.

Das wird sich nun durch die Corona-Pandemie weiter verzögern. Klare Vorgaben der zuständigen Ausländerbehörde seien zu erfüllen gewesen, wie etwa die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der Sprachwerkstatt Paderborn. Ebenso ist für die Behörde eine direkte Kontaktaufnahme mit den künftigen Kandidaten nötig gewesen. „Wir hatten auch keine Freude an der Verzögerung, die natürlich auch mit Kosten verbunden war, aber das Einhalten der Vorschriften respektieren wir“, so der Bischof.

Die Unterbringung soll beim künftigen Start erst einmal in Privatunterkünften erfolgen, bis die Zimmer im Dachgeschoss der Schule fertiggestellt sind. Auch wenn die Corona-Beschränkungen gerade das soziale Miteinander stilllegen würden, werde jedoch weiterhin in der ehemaligen Grundschule gebaut, die Vorbereitungen gehen weiter: Momentan versuche man, Regale zur Neugestaltung der Bibliothek zu bekommen. Zudem soll im Erdgeschoss eine Kantine gebaut werden. Eine Sanitär- und eine Elektrofirma hätten bereits im Gebäude ihre Arbeit aufgenommen. Besonders freut sich der Bischof darüber, dass die Pastorin Astrid Schwerdtfeger, die momentane Vertretung von Pastor Michael Henheik in Bad Grund und Wildemann, eine treue Freundin des Klosters sei und ihre Unterstützung angeboten habe.

Stiftungsform soll Kosten sparen

Man habe sich zudem entschlossen, so Bischof Damian, das Internat als eine Stiftung laufen zu lassen, sodass die Schüler nicht für die Kosten des laufenden Schulbetriebs sondern nur für die Kosten der Verpflegung und Unterbringung aufkommen müssten. Die Schirmherrschaft werden voraussichtlich der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Ralf Meister übernehmen.

Angeregt wurde vom Bischof auch, den Straßennamen zu ändern. „Der Straßenname Im Teufelstal passt nicht unbedingt zum Ziel unseres Sprachinternats“, so der Bischof schmunzelnd. Des weiteren soll eine Ausstellung von Dr. Hans-Martin Möhler („Das Lied der Steine“) nach Bad Grund verlegt werden.

Die Ausstellung befindet sich zurzeit noch in Bischof Damians Amtssitz im Kloster in Höxter-Brenkhausen. Sie wurde von Möhler in 25 Jahren angefertigt. Im Jahr 2009 stiftete er dem Koptisch-Orthodoxen Kloster seine liebevoll angefertigten Miniaturen aus Pappe, die berühmte Gotteshäuser aus der ganzen Welt detailgetreu wiedergeben, darunter die Kathedrale von Canterbury und der venezianische Markusdom. Das Foyer des Hauptgebäudes in Bad Grund soll der neue Standort dieser Ausstellung werden.

Das Gebäude der ehemaligen Grundschule in Bad Grund wurde von der Koptischen Kirche in Deutschland zum Preis von 25.000 Euro erworben und soll als Sprachinternat für Jugendliche zur Universitätsvorbereitung dienen. Das Internat ist konzipiert als Orientierungsstation für christlich-orthodoxe Jugendliche und junge Erwachsene beiderlei Geschlechts, die nach dem Abitur in ihrem jeweiligen Heimatland ein Studium an deutschen Hochschulen anstreben.

Dazu gehört die Sprachausbildung in Deutsch und Englisch, aber auch in akademischer Form sowie wissenschaftlichen Arbeitsweisen. Die Zielgruppe sind insbesondere junge Christen, die der altorientalischen Kirchengemeinschaft angehören. Neben den Kopten Ägyptens fallen darunter etwa auch die christlichen Gemeinden Syriens und Armeniens, äthiopische und eritreische Gläubige sowie die indischen Thomas-Christen. Träger der Schule ist die Koptische Kirche in Deutschland. hn

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort