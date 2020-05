Gemeinde Bad Grund hält weiter an Haushaltsplan 2020 fest

„Wir orientieren uns weiterhin am Haushaltsplan, müssen aber das Finanzgeschehen in dieser Lage genau im Blick behalten“, sagt Harald Dietzmann, Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, im Gespräch mit unserer Zeitung. Zur Zeit wirke sich die Krise noch nicht auf die Planung der kommunalen Finanzen aus. Man müsse jedoch „sehr genau beobachten, wo und wann sich eventuell Veränderungen ergeben“.

Dies gelte sowohl für die finanzielle Lage der Gemeinde als auch bezogen auf die Arbeitsabläufe während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Verwaltungsintern regele man alles so gut es eben möglich ist, berichtet Dietzmann über die Arbeit im Rathaus und den kommunalen Betrieben, wie etwa dem Bauhof. Es gehe darum, weiter zu arbeiten, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter und Kollegen zu beeinträchtigen. Doch gleichzeitig ist vor allem eins entscheidend: „Vieles muss im Tagesgeschäft normal weiterlaufen. Sonst wären die Maßnahmen verfehlt“, ordnet der Verwaltungschef ein.

Kur- und Touristikbranche leidet unter Geschäftsschließung

In den in der Gemeinde vertretenen Branchen gebe teils besondere Sorgen: Während ihm etwa aus dem Lebensmitteleinzelhandel, der Logistik oder dem Großhandel bisher keine Schwierigkeiten bekannt seien, ist etwa der Kurbetrieb in der Ortschaft Bad Grund erheblich betroffen. Dies wiederum wirke sich direkt negativ auf die touristische Ausrichtung der Bergstadt aus. Das Gesundheitszentrum mit Solebad ist ebenso geschlossen wie die Tourist-Info, dazu Hotels, Ferienwohnungen und gastronomische Betriebe. „Da gibt es sicherlich besondere Sorge, wann diese Häuser wieder öffnen können“, so Dietzmann.

Weiter äußerte er sich zur Situation an den Schulen und Kindergärten in der Gemeinde: Auch hier gelte es, in Abstimmung mit den Vorgaben des Landkreises und gemeinsam mit den Betreibern, der gerade aktuellen Lage entsprechend angemessen zu agieren. Zur Rückkehr in den gewohnten Schulbetrieb sagte Harald Dietzmann: „Es wird eine enge Partie bis zu den Sommerferien werden.“ Diese sehe er jedoch keinesfalls als einen Schnitt in der Entwicklung der Epidemie. Man könne aktuell nicht davon ausgehen, dass danach alles wieder normal laufe.

Im Kleinen das Positive erkennen

Auch für ihn persönlich habe sich das Leben durch die Krise ein Stück weit verändert: Teils im Homeoffice, teils im Büro nimmt Dietzmann weiterhin seine Aufgaben wahr. Es sei allerdings momentan ein ganz anderer Tagesablauf, meint er. Die repräsentativen Besuche bei Veranstaltungen etwa fallen nun gemeinsam mit diesen aus. „Ich hatte schon seit Jahren keine freien Wochenenden mehr.“ Es gehe eben auch darum, im Kleinen die positiven Seiten der Krise zu sehen.