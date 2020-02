Herumreisender Dieb zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Es ist eine perfide Masche: Ältere Menschen zu bestehlen, um dann mit deren EC-Karte das Konto zu plündern. So ein Dieb ist auch der 43-Jährige, den das Landgericht Detmold jetzt zu einer Haftstrafe von fast fünf Jahren verurteilt hat. Er hatte auch in Bad Grund zugeschlagen. In Einkaufsmärkten...