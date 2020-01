Anstrengende Rennen auf der Kartbahn

Zum Jahresabschluss gab es für die Jugend des Tischtennisklubs (TTK) Gittelde/Teichhütte gab es eine besondere Weihnachtsfeier. Es ging ins Kart-Center in Hildesheim. Angereist mit vier Jugendlichen und einem weiteren Mannschaftsbetreuer, Torsten Mai, hatten alle Beteiligten viel Spaß. Zunächst erfolgte die Einweisung auf der Kartbahn und die Helmauswahl. Dann wurden auf der Kartbahn drei mal zehn Minuten absolviert mit jeweils zwei Pausen von zehn Minuten zwischen den einzelnen Rennen. Da die Fahrten ungewohnt anstrengend gewesen seien, seien die Pausen für den Jugendwart auch notwendig gewesen, wie Niemann schmunzelnd bemerkte. Durch die Steuerung der Karts sei die Belastung an den Oberarmen erheblich. Ein Muskelkater sei am nächsten Morgen wohl vorprogrammiert. Die Pausen wurden genutzt, um ein Getränk zu sich zu nehmen oder sich auf das nächste Rennen zu konzentrieren. Im Verlauf der drei Rennen konnte bei allen Beteiligten eine Verbesserung der Rundenzeiten festgestellt werden.

