B243 bei Gittelde nach Lkw-Unfall halbseitig gesperrt

Ein Lkw beschädigte am Freitag ein Teilstück der Leitplanke an der Bundesstraße 243 bei Gittelde in Fahrtrichtung Seesen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Darüber berichtet die Polizei Osterode auf unsere Nachfrage hin.

Demnach sei gegen 11 Uhr ein Lastkraftwagen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte die seitliche Leitplanke touchiert. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.

Während der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bis etwa 13.30 Uhr halbseitig gesperrt.