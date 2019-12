Bahnübergänge sollen kommendes Jahr umgestaltet werden

Die eigentlich schon für 2018 geplante Umgestaltung der beiden Übergänge am Bahnhof in Gittelde verschiebt sich abermals. Das teilte Gemeindebürgermeister Harald Dietzmann bei der jüngsten Sitzung des Ortsrates in Windhausen mit. Die Umbauten seien nach Angaben der Bahn nun für das kommende Jahr...