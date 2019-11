Vor dem Hatix-Start in Bad Grund besteht Klärungsbedarf

Was die Einführung des Hatix im kommenden Jahr angehe, habe man zwischen der Gemeinde Bad Grund und der Harz AG Wernigerode eine vorläufige Kooperationsvereinbarung getroffen. Das berichtete Kämmerer Volker Höfert auf der Ortsratssitzung in Bad Grund am Montag. Das Hatix soll jetzt über den Landkreis Harz hinaus die kostenfreie Fahrt auf allen öffentlichen Bus- und Straßenbahnlinien ermöglichen. Dennoch bedürfe es noch einiger...