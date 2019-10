Polizei fängt Mini-Schwein auf Parkplatz bei Bad Grund

Einen besonderen Einsatz hatten am Sonntag die Beamten der Polizei Seesen an der Bundesstraße 243 zwischen Münchehof und der Abfahrt Bad Grund. Mehrere Bürger hatten am Parkplatz Solligeshai ein Mini-Schwein gesichtet und die Beamten informiert, berichtet die Polizei Goslar auf ihrer Facebook-Seite und schreibt weiter: „Nach ersten Ermittlungen gehört das Schwein keinem Landwirt in der Nähe. Ein hilfsbereites Paar aus Bad Grund hat das Schwein in Obhut genommen, nachdem es durch vollen Körpereinsatz durch die eingesetzten Beamten nach einer Stunde eingefangen werden konnte.“

Hinweise auf den rechtmäßigen Besitzer des Tiers nimmt die Polizei Seesen unter Telefon 05381/9440 entgegen.