Unfall bei Badenhausen: Autofahrerin kracht frontal in Baum

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 431 ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die 56-Jährige war demnach von Eisdorf in Richtung Teichhütte unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum am Straßenrand prallte. Die Frau wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Göttingen geflogen.

An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, schätzt die Polizei. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Eisdorf und Badenhausen, Rettungsdienst und Polizei.