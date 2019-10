OBS Badenhausen erneut als Umweltschule ausgezeichnet

Zum bereits achten Mal würde die Oberschule Badenhausen kürzlich als Umweltschule in Europa ausgezeichnet. Die Schule beschäftigte sich im zweijährigen Bewerbungszeitraum mit dem Anbau von Beerenobst sowie dem Fledermausschutz. Stellvertretend für die OBS nahmen Schulleiter Frank Keller und die Beauftrage für die Umweltschule, Isabel Schäfer, die Auszeichnung im Phaeno in Wolfsburg entgegen.

Für den Schutz der Beerensträucher wurde durch die Schüler ein Zaun gebaut, da Schafe und Kühe aus der Nachbarschaft wiederholt die angepflanzten Sträucher abfraßen. Dieses Projekt soll auch im nächsten Projektzeitraum weitergeführt werden, so dass die Beete gepflegt und erweitert werden. Darüber hinaus ernten die Schüler bereits seit einigen Jahren regelmäßig die Äpfel der Streuobstwiese und verarbeiten sie zu Apfelsaft, Apfelmus oder Kuchen. Die Produkte werden auf schulischen Veranstaltungen – wie dem diesjährigen Herbstfest – zum Verkauf angeboten.

Die Wahlpflichtkurse des siebten Jahrgangs widmeten sich dem Artenschutz. Ein Schwerpunkt wurde auf den Schutz der Fledermaus und ihre Rolle in den Ökosystemen gesetzt. Hierfür wurden im Werkunterricht Fledermauskästen gebaut und an den Bäumen des Schulgeländes angebracht. Alle Fledermausarten in Deutschland sind geschützt und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, da durch den Abriss alter Gebäude und den Verlust des natürlichen Lebensraums die Bestände in Gefahr sind.

Auch die Nahrungsquellen sind durch den Rückgang der Insektenzahlen begrenzt. Die Kästen bieten den Flugsäugern ein zusätzliches Sommerquartier. Zusammen mit dem Schulteich und dem Insektenhotel an der Streuobstwiese bietet das Schulgelände einen vielseitigen und insektenreichen Lebensraum für die nachtaktiven Tiere.

Für nachhaltige Bildungsprojekte ausgezeichnet

Neben diesen Hauptprojekten wurde auch das Grüne Klassenzimmer durch den Profilkurs Technik des neunten und zehnten Jahrgangs erneuert. Neue Tische und Bänke wurden gefertigt und durch Gabionen eingefasst. Die neuen Sitzgelegenheiten werden von den Schülern gern angenommen.

Die Auszeichnung „Umweltschule in Europa“ bezieht sich nicht nur auf ökologische Projekte, sondern auf alle Aspekte von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und schließt damit auch ökonomische und politische Projekte mit ein. Auch in diesem Bereich ist die Oberschule Badenhausen aktiv und unterstützt über den „Tag für Afrika“ Bildungsprojekte in Afrika und fördert als Partnerschule von Misereor das Projekt „Waldgärten – ein neues Fundament für Haiti“, in dem über die Wiederaufforstung Haitis nicht nur den einheimischen Kleinbauern geholfen, sondern auch ein Beitrag für den Klimaschutz geleistet wird (wir berichteten).

Außerdem setzt sich die Schule im Rahmen der Weltklasse-Aktion der Globalen Bildungskampagne für das Menschenrecht auf Bildung ein. Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 2001 bilden die verschiedenen Aktionen einen festen Bestandteil im Schulleben.