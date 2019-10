Unbekannte klauen Strick-Deko von Baum

Unbekannte haben ein Strickkleid gestohlen, das Mitglieder der Zukunftsbergstadt als Dekoration an einem Baum auf dem Marktplatz in Bad Grund befestigt hatten.

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche eine Strickdecke gestohlen, die von Mitgliedern der Zukunftsbergstadt als Dekoration an einem Baum auf dem Marktplatz befestigt war. Anlass war das White Dinner, das auf dem Markt veranstaltet wurde (wir berichteten). Auch ein zwischenzeitlich an dem Baum angebrachtes Laken mit einem Hinweis auf den Diebstahl und die Bitte um Rückgabe seien bisher wirkungslos geblieben.

In vielen Arbeitsstunden haben die Mitglieder der Projektgruppen an der Decke gearbeitet, deswegen sei der Ärger über der Verlust auch entsprechend groß, heißt es vonseiten der Verantwortlichen, die um Hinweise über den Verbleib der Decke bitten und Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei erstattet haben. Für Hinweise, die helfen, das Baumkleid zurückzuerhalten, sei zudem eine kleine Belohnung ausgesetzt.

Darüber hinaus können sich Interessierte daran beteiligen, ein neues Kleid zu stricken: Wer helfen möchte, strickt oder häkelt ein Rechteck in beliebiger Größe und gibt es in der Praxis Sturm am Lukashof ab. Sollte das geklaute Strickkleid wieder auftauchen, werde mit der neuen Decke ein weiterer Baum verschönert.