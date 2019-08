Wehrleute für Einsatz in Meppen geehrt

Am 8. August besuchten Vertreter des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport die Feuerwehr in der Bergstadt Bad Grund. Anlass war die Ehrung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Grund für ihren Einsatz beim großen Moorbrand in Meppen im vergangenen Jahr sowie die Übergabe...