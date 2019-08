Schwelgen in Erinnerungen

Es ist schon Tradition, dass sich die früheren Einwohner von Stauffenburg und ehemalige Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz bei der Domäne Stauffenburg hatten, regelmäßig auf Einladung von Ruth Ahfeldt in Gittelde treffen. Sie ist es auch, die die Kontakte pflegt.

Mit einem gemeinsamen Essen in Gittelde begann das jüngste Treffen mit über 20 Teilnehmern. Wilhelm Schöning hatte Aufzeichnungen von Ruth Ahfeldts Mutter mitgebracht. Er trug die Anekdoten vom Leben auf der Stauffenburg vor. Ruth Ahfeldt: „Meine Mutter hat viele Gedichte und kleine Geschichten zum Erntefest geschrieben. Wenn die Ernte eingebracht war, wurde auf dem Schrotboden tüchtig gefeiert. Zu jedem Teilnehmer dieses Festes hatte meine Mutter etwas gedichtet. Über der Theke auf dem Schrotboden hang stets: „Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd; auf Stauffenburg ist es umgekehrt. Dieses Schild war entsprechend verziert.“ Weiter berichteten Ruth Ahfeldt und weitere Teilnehmer des Treffens, dass in der Herbstzeit auch Ausfahrten unternommen wurden. Bei Kaffee und Kuchen wurden die Erinnerungen an früher ausgetauscht.