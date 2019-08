Alte Mühle Windhausen wird 150

1869 begann sich in der heutigen Unteren Harzstraße 16 in Windhausen ein Wassermühlenrad zu drehen. 1945 wurde dort die Gaststätte „Zur alten Mühle“ eröffnet und 2018 von Eike Weinreich die „Kulturmühle“ aus der Taufe gehoben. Die Alte Mühle in Windhausen besteht inzwischen seit 150 Jahren. Um...