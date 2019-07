Spielmannszug Eisdorf feiert 60-jähriges Bestehen

Die Freiwillige Feuerwehr Eisdorf und der Löschzug Willensen hatten zum kürzlich stattgefundenen, traditionellen Hoffest rund ums Gerätehaus geladen, während dem auch das 60-jährige Bestehen ihres Spielmannszuges gefeiert wurde. Für viele Bürger fast jeden Alters war es ein gelungener Anlass mit den Feuerwehrkräften zu feiern. Thomas Wenzel verkündete, dass die Wehr einen weiteren Grund zum Feiern hatte: Er sprach dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Thorben Siewke die Beförderung zum ersten Hauptlöschmeister aus.

Denn für den Ohren- und den Gaumenschmaus war bestens gesorgt. Die kleinen Gäste wiederum freuten sich riesig, eine Hüpfburg erobern zu dürfen. Eröffnet wurde dieses feierliche Spektakel mit einer Reise in die Entstehungsgeschichte des Spielmannszuges. In diesem Rahmen fand auch die Ehrung von Männern der ersten Stunde statt, und Dankesreden wurden gehalten.

Aus der Idee eines Einzelnen heraus entstanden

Michaela Rutzen, die viele Jahre den Vorsitz hatte, eröffnete mit ihrer Rede das Fest und erinnerte daran, dass der Spielmannzug im Prinzip aus dem Überschuss des Jubiläumsfestes der Freiwilligen Feuerwehr entstanden ist, die 1959 ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Denn der damalige Ortsbrandmeister August Aschoff habe davon nicht nur Instrumente kaufen wollen, sondern auch einen Spielmannszug gründen. Um seine Idee zu realisieren warb er bei den aktiven Kameraden.

Thomas Wenzel (li.) gratuliert Thorben Siewke (re.) zur Beförderung, über die sich auch Oliver Häger freut. Foto: Petra Bordfeld / HK

Friedhelm Armbrecht, Herbert Armbrecht, Horst Beckmann, Friedhelm Bertram, Willi Drewes, Jürgen Froböse, Hans-Gerd Heisenberger, Willi Hellmold, Friedel Isermann, Helmut Krückeberg, Walter Krückeberg, Wilhelm Lawes, Heinrich Lüllemann, Karl-Heinz Oppermann sowie Werner Reinhardt, damals im Alter zwischen 15 und 30 Jahren, ließen sich davon überzeugen, das Spielen eines Instrumentes zu erlernen.

Trommeln und Pfeifen wurden als erstes angeschafft, 1961 folgten noch eine große Trommel und die Becken. Willi Barkhoff aus Teichhütte war Übungsleiter und Wilhelm Lawes der erste Stabführer. Als erstes Stück wurde der „Schwedenmarsch“ einstudiert. Als dann 1964 der erste Eisdorfer Schüttenhoff nach dem Krieg stattfand, konnte auch der Spielmannszug kräftig mitmischen.

Ihm zur Seite standen die Osteroder Spielleute, denen ebenfalls geholfen wurde, wenn Not am Mann war. Diese gegenseitige Unterstützung währte laut der Sprecherin bis in die 70er Jahre.

1971 gab Wilhelm Lawes sein Amt an Hans-Peter Wegner ab, der bis 1986 nicht nur Stabführer, sondern auch Spielmannszugführer war. Bis 2007 führte er die Musikanten durch sämtliche Straßenzüge, und 1986 sowie 1994 beim Karneval sogar durch Wiesbaden und Köln. 1988 ist Michaela Rutzen als Übungsleiterin der Jugend hinzugekommen. Von 2006 bis 2018 war sie Spielmannszugführerin, heute ist sie Stellvertreterin. An der Spitze steht mittlerweile Dietmar Töpperwien. 2017 hat der Spielmannszug Andre Wegner als Übungsleiter gewinnen können.

Immerhin hatte er schon mehrere Jahre mitgespielt. Zurzeit zählt der Spielmannszug 16 Erwachsene und vier Jugendliche sowie vier Inaktive, die ab und an aber ihre Instrumente wieder in die Hand nehmen. Interessierte, Kinder ab zehn Jahren, aber auch Erwachsene können dienstags ab 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus zu den Übungsstunden vorbeischauen und reinhören.

Spielmannszug ist ein Aushängeschild für Eisdorf

Ortsbürgermeisterin Petra Pinnecke betonte in ihrem Grußwort, dass der Spielmannszug ein Aushängeschild für die Freiwillige Feuerwehr Eisdorf/Willensen und die Ortschaft Eisdorf sei. Denn er sei weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Bürgermeister Harald Dietzmann wiederum brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass 15 Kameraden die Idee eines Mannes realisiert hatten. Somit habe der Spielmannszug einen großen Anteil an dem kulturellen Geschehen der Ortschaft.

Gemeindebrandmeister Thomas Wenzel und Ortsbrandmeister Oliver Häger dankten ebenfalls für die musikalische Unterstützung seitens des Spielmannszugs. Auch wenn es nicht immer ganz einfach gewesen sei, spielfähig zu bleiben und junge Menschen für den Spielmannszug zu begeistern, sei ihnen dieser Spagat immer bestens gelungen.

Abschließend dankte Rutzen all denen, die 1959 den Mut zu dem musikalischen Schritt gehabt hatten. Ein besonderes Dankeschön sprach sie Karl-Heinz Oppermann aus, der als einziger Gründer noch immer dienstags zum Üben kommt. Willi Hellmold wiederum spielt noch auf, wenn Not am Mann sein sollte.

Jürgen Enge, der 1960 als Übungsleiter nach Eisdorf gekommen war, studierte bis Ende der 90er Jahre Lieder ein. Seit etwa drei Jahren kommt er wieder nach Eisdorf und war auch bei der Jubiläumsfeier mit dabei. Dank gab es ebenfalls für Hans-Peter Wegner, der von 1972 bis 2007 Stabführer und zusammen mit Jürgen Enge Übungsleiter sowie bis 1986 Spielmannszugführer gewesen ist; so auch für Andre Wegner, der neuer Übungsleiter und Jugendausbilder ist.

Auch Pastor Wolfgang Teicke überbrachte im Namen der St. Georg-Kirchengemeinde die Freude darüber, dass es den Spielmannszug gibt.