Trail-Weltmeister kommt zu E-Bike-Treffen in Bad Grund

Fans des Elektrofahrrads treffen sich am Samstag, 3. August, wieder in Bad Grund zum zweiten bundesweiten E-Bike-Treffen. In diesem Jahr wurden die Strecken – den Wünschen der Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr entsprechend – angepasst. Ausrichter der König-Hübich-ETF ist wieder der Kur- und...