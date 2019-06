Danjel Mai bekam den Handwerkerpokal

Pokalschießen in Badenhausen

Badenhausen Schießwettbewerbe und viele Pokale und Ehrenscheiben in Badenhausen.

Zum Pokalschießen haben die Schützenmeister Stefan Haase und Gerd Nienstedt eingeladen. Jüngst wurde der Handwerker-Pokal ausgeschossen und die Schützenjugend begann mit dem Schießwettbewerb um den Jugend-Pokal. 29 Schützen und acht Jugendliche traten zum Wettbewerb an. Als Sieger des Pokalschießens der Jugendlichen rief er Matthis Placht aus, der mit einem 937. Teiler erfolgreichster Schütze war. Den 2. Platz errang Jonas Probst (1000 Teiler) und Niklas Waubke (1118 Teiler). Der Junggesellen-Pokal wird an allen drei Sonntagen ausgeschossen. Die Ehrenscheibe der Jugendlichen errang Niklas Beulshausen. 29 Schützenbrüder nahmen am Schießwettbewerb „Handwerker-Pokal“ teil. Geschossen wurde Kleinkaliber 50-Metter, freihand. Den besten Schuss gab Danjel Mai mit einem 846. Teiler. Den 2. Platz errang Malte Schwiers (985 Teiler) und über den 3. Platz freute sich Miguet Zwickert ( 11103 Teiler). Fleischermeisters Hartmut Macke überreichte dem Gewinner Danjel Mai den Handwerker-Pokal. Die Ehrenscheibe errang Niklas Nagel.