Frau holt Auto nach 16 Tagen am Bahnhof ab – total zerkratzt

Als sie ihr Auto nach 16 Tagen am Bahnhof Gittelde abholte, fand eine Frau aus Bad Grund den Wagen rundherum zerkratzt vor. Das meldet die Polizei.

Demnach hatte die Geschädigte ihren Pkw am 27. Mai auf dem nördlichen Parkplatz am Bahnhofsgebäude abgestellt. Am 12. Juni entdeckte sie den von Unbekannten verursachten Schaden. Dieser beträgt etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter Telefon 05327/1421 entgegen. mh