Ordentlich Partysounds auf dem Thingplatz

Einhundertundvier. Eine Zahl, die am Samstag ausgiebig auf dem Thingplatz in Gittelde gefeiert wurde. Denn zum einen fand an dem Tag die inzwischen 44. Thingplatzfete statt, und zum anderen feiert der ausrichtende Verein, die DLRG-Ortsgruppe Westharz, in diesem Jahr Jahr ihr 60-jähriges Bestehen....