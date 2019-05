Ein kleiner Blick in die himmlische Welt Gottes

Es sind kleine Gebete in Farbe, Silber und Gold: Ikonen werden in der westlichen Welt in erster Linie als Kunstgegenstand betrachtet. Für die orthodoxe Christenheit sind Ikonen jedoch heiligster Gegenstand ihres praktizierenden Glaubens. Jüngst war in der St. Antonius-Kirche in Bad Grund die...