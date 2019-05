Mitglieder feiern 85 Jahre Frauenchor Badenhausen

20 emanzipierte und engagierte Frauen aus Badenhausen haben sich im Jahr 1934 zusammengefunden und den Frauenchor Badenhausen gegründet. Eines der Gründungsmitglieder, Else Schütte, feiert in diesem Jahr ihren 105. Geburtstag. Das 85-jährige Bestehen des Chors wird am Samstag, 18. Mai, ab 19 Uhr...