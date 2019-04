Hofflohmarkt war ein voller Erfolg

Überaus zufrieden war Gaby Krause mit dem ersten Hofflohmarkt in diesem Jahr. Die Zahl derer, die Nützliches anboten, war größer geworden und die Zahl der Besucher war auch merklich größer. Es hatte sich herumgesprochen, dass auf dem Badenhäuser Hofflohmarkt immer wieder Schnäppchen zu finden sind. Viel wurde angeboten, was im Garten oder rund ums Haus genutzt werden kann. Insbesondere Blumentöpfe waren der Renner. Der nächste Hofflohmarkt findet am 18. und 19. Mai, jeweils von 9 bis 16 Uhr, statt. Wer mit einem Stand teilnehmen möchte, der meldet seine Teilnahme unter Telefon (05522) 502 15 75 an.

