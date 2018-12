Schrottimmobilie in Windhausen sorgt für Ärger

Einst war das „Von-der-Ehe-Haus“ eine gut besuchte Gaststätte, heute ist es ein Gebäude, das langsam zusammenfällt und im Ort für Unmut sorgt: Das Haus steht direkt an der Ortsdurchfahrt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bürgersteig vor dem Trümmerhaus schon vor einer Weile für Fußgänger gesperrt. Was mit dem Gebäude geschehen soll, ist unklar. Ihren Unmut über diese Situation machten einige Ortsratsmitglieder und Bürger in der...