Schon wieder: Wildschweine graben Garten im Eichelbachtal um

Sie kommen des Nachts und haben schon bei so manchem Gartenbesitzer für Ärger gesorgt: Wildschweine verwüsten immer wieder Gärten in der Region, in der Nacht von Sonntag auf Montag den Garten von Kurt Weilert im Eichelbachtal in Bad Grund. Die Wildschweine haben in der Nacht seine Wiese umgegraben....