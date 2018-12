Abschlusswanderung im Regen

Die Abschlusswanderung des Harzklubs wurde zur nassen Sache: Es regnete, als man sich auf dem Parkplatz Rittertal traf. Zunächst war die Steinbühlhütte das Ziel. Dort warteten weitere Wanderer. Die Wanderung führte in die nähere Umgebung des Steinbühls. Bei Eintritt der Dunkelheit traf die Wandergruppe wieder an der Steinbühlhütte ein. Hier hatten in der Zwischenzeit helfende Hände für Gemütlichkeit gesorgt. Zunächst konnten die Wanderer sich aufwärmen und dann wurden warme Getränke gereicht. In seinem Rückblick ließ Wanderwart Jürgen Münnich das Wanderjahr Revue passieren. Zugleich forderte er alle Wanderfreunde auf, ihm für die Wandersaison 2019 Wanderziele vorzuschlagen. In gemütlicher Runde blieben die Harzklubler noch einige Stunde zusammen. Gemeinsam traten sie im Schein der angezündeten Fackeln den Heimweg an.

