Unbekannter wirft Stein durch Scheibe

Ein Unbekannter hat Samstagnacht mit einem Stein die Scheibe des Wohnzimmerfensters eines Hauses in der Von-Eichendorff-Straße beschädigt. Er warf den faustgroßen Stein mitten in der Nacht mit großer Wucht von der Gartenseite aus gegen das Fenster. Der Stein durchschlug im ersten Obergeschoss die Doppelverglasung und landete mitten im Wohnzimmer. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 05237/1421.

