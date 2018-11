Dr. Karl Schumann verlässt das Forstliche Bildungszentrum

Rund 80 Gäste waren am Freitag in das Niedersächsische Forstliche Bildungszentrum (NFBz) in Münchehof gekommen, um bei der Verabschiedung des jahrelangen stellvertretenden Leiters, Dr. Karl Schumann, dabei zu sein. Einen kurzen Überblick über den Lebenslauf von Dr. Karl Schumann lieferte Michael...