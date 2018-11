Das Opfer wurde am Hals und am Hinterkopf verletzt.

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 2.30 Uhr auf einer Feier in Eisdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann. Im weiteren Verlauf schlug die weibliche Person ihrem Gegenüber ein Bierglas an den Kopf, wodurch das Opfer Verletzungen am Hals und am Hinterkopf erlitt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens.