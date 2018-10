Der neue Aldi-Markt in Teichhütte wird am Freitag, 2. November, eröffnet.

Teichhütte Der Einkaufsmarkt in Teichhütte wurde vollständig neu gebaut. Am Eröffnungstag erwartet die Kunden ein Gewinnspiel.

Neuer Aldi-Markt in Teichhütte eröffnet am Freitag

Am Freitag wird um 8 Uhr der neue Aldi-Markt in Teichhütte eröffnet. Die Kunden können sich an diesem Tag auf ein großes Gewinnspiel und viele weitere Überraschungen freuen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmen.

Anja Riedke, Filialverantwortliche im neuen Aldi-Markt, freut sich, ihren Kunden endlich den neuen Markt zu präsentieren: „Die letzten Monate und Wochen waren sehr arbeitsintensiv, aber es hat sich gelohnt. Die neue Filiale schaut wirklich klasse aus. Bis zur Eröffnung werden wir noch die letzten Feinheiten vorbereiten und dann sind wir natürlich gespannt, wie der neue Markt bei unseren Kunden ankommt.“

Am Eröffnungstag erwarte die Kunden nicht nur ein frischer Aldi-Markt, sondern auch ein großes Gewinnspiel: Die ersten 100 Besucher bekommen als Willkommensgeschenk jeweils ein Rubbellos, in denen sich attraktive Sofortgewinne befinden, informiert das Unternehmen. Als Hauptgewinn winke ein 500 Euro Einkaufsgutschein. „Wir möchten die Eröffnung des Aldi-Markts gemeinsam mit unseren Kunden feiern“, so Riedke. Neben einem neuen Licht- und Farbkonzept sowie breiteren Gängen wurde die Warenpräsentation noch übersichtlicher gestaltet. Dabei liegt der Fokus auf den Frischebereichen. Am Eingang erwartet die Kunden eine Backstation mit einer Auswahl an Brot- und Backwaren, darunter auch süße Teilchen und herzhafte Snacks. Das Herzstück des neuen Marktes bildet die Frischeinsel mit einem erneuerten Obst- und Gemüsebereich. Frisches Fleisch und frischer Fisch werden in neuen Kühlwandregalen übersichtlich dargeboten. Das frisch installierte Convenience-Regal bietet ein breites Angebot an schnellen Snacks. Daneben bietet der neue Aldi-Markt sogenannte Themenwelten – von Bioprodukten über Weine bis hin zu neuen Produkten aus dem Sortiment finden die Kunden verschiedene Produktgruppen. „Bei allen Neuerungen und Optimierungen bleiben wir natürlich Aldi“, so Regionalverkaufsleiter Sascha Lagershausen.