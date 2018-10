Mit einem Keyboard in die Söse

Wer nominiert wird, muss ins kalte Wasser: Die Junggesellengemeinschaft Badenhausen hat den Vorstand der Kirchengemeinde sowie Pastor Thomas Waubke ausgesucht, die sogenannte Cold Water Challenge fortzuführen. Diese nahm die Nominierung an und stieg mit Gummistiefeln oder etwas mutiger in Sandalen oder barfuß in die Söse, die am Grillplatz an der Hindenburg entlang fließt. Mit dabei war ein Keyboard, das den Gesang der Männer und Frauen untermalen sollte. Weil dort am selben Tag auch der Bürgertag anlässlich des 1050-jährigen Bestehens der Ortschaft gefeiert wurde, konnte sich niemand über einen Mangel an Publikum beklagen – im Gegenteil.

Nachdem „Ins Wasser fällt ein Stein“ und der Beifall verklungen waren, gab der stimmkräftige Minutenchor bekannt, wen er nominiert: das Rathaus-Team Windhausen, das Team des Kindergartens Badenhausen und das KFS-Team (Konfirmanden-Ferien-Seminar).