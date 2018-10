Fünf Erstspender in Bad Grund

33 Spender kamen zum Blutspendetermin ins Heinz-Grupe-Haus in der Bergstadt. Darunter waren fünf Erstspender. Besonders geehrt wurde Gebhard Heuchert und Klaus Hoffmann, die zum 100. Mal spendeten. Brigitte Markowski spendete zum 70. Mal, Cordula Roddewig zum 55. Mal; Jens Hoffmann und Carola Simmat kamen zur 40. Spende. Das Team um Gudrun Koch betreute die Spender. Dieser Blutspendetermin in der Bergstadt war der letzte Termin in diesem Jahr. Der nächste Blutspendetermin in Bad Grund ist für den 11. Juni 2019 geplant. Aus besonderem Anlass könnte jedoch zu Jahresbeginn ein weiterer Termin eingeschoben werden, so Gudrun Koch.

