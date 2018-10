Gymnastikdamen besuchten Weimar

Windhausen Die Turnerinnen des FC Windhausen sahen sich jüngst in Weimar um. Dabei stießen sie natürlich auf die Spuren von Goethe und Schiller.

nach Weimar reisten jüngst die Gymnastikdamen des FC Windhausen. Alle Sehenswürdigkeiten und die Museen der Stadt wurden durch einen kompetenten Stadtführer erklärt. Immer wieder erwähnte er Goethe und Schiller, die hier lange gewohnt haben. In dieser Stadt dreht sich überhaupt alles um Goethe und Schiller.

Die Damen besuchten außerdem die von Herzogin Anna Amalia gegründeten Bibliothek und waren überwältigt von der Vielfalt der alten Bücher. Dann besuchten die Damen den Park an der Ilm mit Goethes Gartenhaus und dem Römischen Haus. Eine Shoppingtour durch die vielen Modehäuser war auch recht amüsant. Interessant war viel mehr der Besuch im Weimar Museum. Den Sonntag verbrachten einige Damen bei der Generalprobe eines Sinfoniekonzertes in der neuen Weimarhalle. Andere besuchten das Stadtmuseum, Ginkgomuseum und einige der vielen Büchereien. Am Nachmittag ging es mit der Bahn wieder heimwärts.