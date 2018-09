DRK Badenhausen begrüßt 62 Blutspender

Der DRK Ortsverein Badenhausen hatte zur Blutspende aufgerufen und durfte am Ende 58 Wiederholungs- und vier Erstspender in der OBS Badenhausen begrüßen. Unter ihnen war Wilhelm Wegener, der bereits zum 110. Mal zum Spenden gekommen war. Auch bei dem ersten Blutspendetermin im kommenden Jahr, am...