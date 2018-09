Bergstraße Bad Grund bleibt noch mehrere Wochen gesperrt

Die Bergstraße in Bad Grund ist seit einigen Tagen wegen Bauarbeiten gesperrt.

Bad Grund Die Bergstraße in Bad Grund ist seit einigen Tagen gesperrt – und bleibt es: Die Bauarbeiten werden noch bis in den Oktober andauern.

Seit vergangener Woche ist die Bergstraße in Bad Grund wegen Bauarbeiten gesperrt. Grund dafür sind notwendige Arbeiten im Erdreich unter der Straßendecke. Sie sollen insgesamt etwa vier Wochen andauern.

Von der Bundesstraße 242 kommend ist der Eingang in die Stadt vorerst nur über Umwege möglich. Besucher oder Anwohner, die von dort aus in die Bergstadt möchten, müssen entweder an Weltwald und Campingplatz entlang über die Ostpreußenstraße oder über die Clausthaler Straße ausweichen. Fahrer auf dem Weg aus Bad Grund hinaus müssen ebenfalls eine andere Route wählen, da die Bergstraße ab der Einmündung „Im Teufelstal“ voll gesperrt ist.

Die Bauarbeiten führt die Harz Energie Netz GmbH aus, um neue Versorgungsleitungen zu verlegen. Es werden eine Mittelspannungsleitung für Strom und eine Niederdruckleitung für die Gasversorgung ausgetauscht. Laut Harz Energie handele es sich dabei um einen turnusmäßigen Austausch. Zur Zeit rechnen die Verantwortlichen mit einer Dauer der Baumaßnahme von voraussichtlich vier Wochen. Verzögerungen im Ablauf der Bauarbeiten, etwa durch witterungs- oder baubedingte Gründe, könne man jedoch nicht vollkommen ausschließen.

Allein die Kosten dieser Baumaßnahme in der Bergstraße belaufen sich nach Angaben der Harz Energie auf rund 188.000 Euro, die das Unternehmen in die Versorgungssicherheit der Bad Grunder Bürger investiert.