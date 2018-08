Wohnanlage im Hübichweg kommt unter den Hammer

Eine Wohnanlage im Hübichweg in Bad Grund kommt am 22. September in Berlin unter den Hammer. Das Mindestgebot liegt bei 560.000 Euro, informiert das zuständige Auktionshaus Karhausen in einer Pressemitteilung.

Das Berliner Auktionshaus ist nach eigener Auskunft für die Versteigerung außergewöhnlicher Immobilien bekannt. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem etwa 700 Bahnhöfe, diverse Schlösser und eine große Zahl Waldflächen vermarktet.

Anlagen in vielen Bundesländern

„Nachdem mehrere Wohnanlagen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit sehr gutem Erfolg vermarktet werden konnten, hat der Eigentümer, eine private Wohnungsbaugesellschaft aus Norddeutschland, auch diesen Standort in unsere Auktion eingestellt,“ erklärt Matthias Knake, Vorstand und leitender Auktionator der Auktionshaus Karhausen.

Zur Auktion der Gebäude heißt es im Exposé: „Die Anlage mit 31 Wohneinheiten ist fast vollständig vermietet, für 27 Wohneinheiten wird eine Jahresnettomiete von 67.000 Euro erzielt.“ Die Wohnanlage im Hübichweg wurde in den 1960er Jahren erbaut und besteht aus zwei baugleichen Mehrfamilienhäusern mit jeweils drei Eingängen. nza