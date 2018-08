Bad Grund Vier Erstspender konnten die DRK-Helfer bei der Blutspende in Bad Grund begrüßen. Ulricke Bremer und Denis Münnich waren bereits zum 60. Mal dabei.

Vier Erstspender in Bad Grund

Zum Blutspendetermin in der Bergstadt Bad Grund bei hochsommerlichen Temperaturen kamen 35 Wiederholungsspender und vier Erstspender. Besonders die Erstspender betreute die DRK-Vorsitzende persönlich. Sie freute sich, dass wieder vier junge Menschen den Weg ins Blutspendelokal gefunden hatten. Mit kleinen Präsenten ehrte sie Ulricke Bremer und Denis Münnich (60. Spende), Angelika Junghans (35. Spende) und Ellen Mönnich (15. Spende). Anerkennende Worte fanden die Spender für das Imbissbuffet. Der nächste Blutspendetermin in Bad Grund ist am 5. Oktober.