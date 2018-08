Tempokontrolle bei Badenhausen: Schnellster fährt 164

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B243 bei Badenhausen vorgenommen. In der Zeit von 18 bis 2 Uhr wurden dabei 67 Verkehrsteilnehmer geblitzt, teilt die Polizei mit. Vier Fahrer müssen mit einem ein- bzw. zweimonatigen Fahrverbot sowie einem Bußgeld rechnen. Der Schnellste ist mit Tempo 164 erwischt worden. Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll, so die Polizei.

