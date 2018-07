Reitkurs und Schatzsuche am Höhlenzentrum

Bad Grund Der Reiterhof Villa Kunterbunt in Clausthal-Zellerfeld lädt am Montag von 10 bis 13 Uhr zu einem Reitkurs ein. Weitere Termine sind zudem am 25. und 27. Juli. Eine Schatzsuche steht am Montag um 10.45 Uhr im Höhlenerlebniszentrum auf dem Programm. Von 17 bis 19 Uhr lädt die Jugendpflege ins...