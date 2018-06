Gittelde Ein Unbekannter schlug am Samstag mit einem Stein zwei Fenster einer Baufirma in der Bahnhofstraße in Gittelde ein. Eines der Fenster wurde entriegelt und geöffnet. Die Polizei vermutet, dass der Täter gestört wurde, denn betreten wurde das Objekt nicht. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen. mel

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder