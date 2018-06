SoVD trifft sich zum Grillen

Eisdorf Am Samstag, dem 23. Juni, um 17 Uhr findet der Grillnachmittag des SoVD Eisdorf-Badenhausen in der Gaststätte „Zur Goldenen Krone“ in Eisdorf, Mitteldorf, statt. Mitglieder und Gäste sind eingeladen. Der Kostenbeitrag für das Essen beträgt 7 Euro je Mitglied und für Gäste 14 Euro. Aus...