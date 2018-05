Zum Kindergarten geht es in den Wald

Nora und Leonie waren fünf Monate beziehungsweise zwei Jahre alt, als sich der Spielkreis „Waldzwerge“ gründete, der in Bad Grund von einer kleinen Elterninitiative 2005 ins Leben gerufenen wurde. Sie sind heute zehn und 13 Jahre alt und noch immer dabei. So fehlten sie auch nicht, als anlässlich des ersten internationalen Tages des Waldkindergartens zu einem Symposium auf der von Wald bedeckten Ebene des Taternplatzes geladen wurde.

Für diesen Nachmittag der Begegnung wurde eine besondere Ausstellung aufgebaut, eine Wildgemüsesuppe gekocht und Bäume mit viel Geschick erklettert. Denn auch einige neue Eltern und Kinder waren gekommen, um die Arbeit des Spielkreises näher kennenzulernen.

Nicht genügend Anmeldungen

Sybille Peter berichtete, wie vor einigen Jahren Reportagen und Berichte über Waldkindergärten einige Bad Grundnerinnen derart begeisterten, dass sie sich spontan zusammenschlossen, um auch an ihrem Wohnort einen Waldkindergarten aufzubauen. 2006 waren alle Formalitäten erledigt, zwei Erzieherinnen, zwei Bauwagen, Konzepte und Sponsoren standen bereit. Auch wenn der Betrieb bewilligt war, konnte aber nicht die notwendige Zahl an Anmeldungen erreicht werden.

Für die Kinder der Gründungsmitglieder schwand damit die Möglichkeit, einen Waldkindergarten zu besuchen. Dass sich die Waldkindergarten-Idee nicht realisieren ließ, schreckte die Initiatoren aber nicht ab und so beschritten sie einen anderen Weg, der ebenfalls in die Natur führte. Die so nahe gelegene Wildnis rund um den Taternplatz war ideal, damit ihre Kinder mit diesem Naturerlebnis aufwachsen konnten.

2008 benannte sich der Trägerverein in „Waldvolk e.V.“ um, weil diese Gemeinschaft stets offen für Wandel, Entwicklung und Erneuerungen bleiben möchte und alle dazu einlädt, den offenen Spielkreis, die „Waldzwerge“, mit Ideen zu ergänzen und so an der weiteren Entwicklung teilzuhaben. Der Verein begreift das freie Spiel in der Natur als ganzheitliche Erfahrung, die anregend, heilsam, vielseitig und entspannend wirkt. Inzwischen ist aus dieser Vorstellung ein Konzept als Orientierungshilfe und Arbeitsgrundlage erarbeitet worden.

Der Spielkreis „Die Waldzwerge“ ist dabei auf die Bedürfnisse von Kindern und deren Eltern ausgerichtet. Zurzeit wird er von vier Familien getragen. An Freitagen treffen sich die Mitglieder, um zu wandern, im Wald zu toben, Tiere zu beobachten und Pflanzen zu entdecken.

Für das Symposium hatten die „Waldzwerge“ Ausstellungsstücke aus ihrer elfjährigen Tätigkeit zusammengestellt. Zu sehen waren Fotos aus der Gründungszeit, Matschmalereien und mit selbst erstellten Farben aus Waldbeeren und Erden gemalte Bilder, die an einer gespannten Leine mit Wäscheklammern befestigt wurden sowie Skulpturen aus Zapfen und Moos und private Fundstücke. Sie alle erzählten die Geschichte des Vereins.

Mit der Veranstaltung auf ihrem Stammort am Taternplatz beteiligten sich die „Waldzwerge“ und ihr Trägerverein Waldvolk e.V. an dem länderübergreifenden Aktionstag unter dem Motto „Naturkinder weltweit Hand in Hand“.

Erster Waldkindergarten 1993

Denn vor 25 Jahren, im Mai 1993, startete der erste anerkannte deutsche Waldkindergarten in Flensburg. Die Idee, die Kindergartenzeit komplett ins Freie zu verlegen, war kurz zuvor in Skandinavien entstanden und breitete sich von dort schnell aus.

Besonders im Zusammenhang mit dem Anstieg von typischen Zivilisationskrankheiten schon im Kindesalter wurden wald- und naturpädagogische Konzepte vielerorts diskutiert und weiterentwickelt.

Zum internationalen Tag des Waldkindergartens feierten Waldkindergärten, Waldschulen und Waldspielgruppen aus 26 Staaten ihr Jubiläum mit unterschiedlichen bunten Aktionen und Veranstaltungen.

Wer mitmachen möchte, findet sich freitags um 15.30 Uhr zwischen Clausthal-Zellerfeld und Bad Grund ein. Der Taternplatz ist auch mit dem Bus zu erreichen, ggf. werden Mitfahrgelegenheiten organisiert. Da das Waldvolk nicht standortgebunden ist, ist eine Anmeldung immer sinnvoll: E-Mail: waldvolk@gmx.de, oder unter Telefon 0163/9128672. Weitere Informationen gibt es unter www.waldvolk-harz.de.