Stelldichein der Hexen und Teufel in der Bergstadt

Das Open-Air-Theaterstück am Hübichenstein begeisterte die Zuschauer. Unten in der Bergstadt Bad Grund wurde Kinder-Walpurgis gefeiert. Ein abwechslungsreiches Programm unterhielt die vielen Besucher.

Bad Grund In Bad Grund wurde an zwei Tagen Walpurgis gefeiert. Das Open-Air-Theater am Hübichenstein begeisterte wieder das Publikum.

Das Open-Air-Theater auf der Naturfelsenbühne am Hübichenstein, dass die Walpurgisspielgemeinschaft traditionell dort aufführt, begeisterte wieder das Publikum: Rund 2000 Besucher hatten sich eingefunden, um zu erfahren, was Luzifer und seine Hexen im Schilde führen.

Es war die richtige Entscheidung des Kur- und Touristikvereins, die Walpurgisveranstaltungen in diesem Jahr an zwei Tagen stattfinden zu lassen – das vielseitige Angebot erforderte es geradezu. Das Open-Air-Spektakel auf der Naturfelsenbühne am Hübichenstein begeisterte wie jedes Jahr die Besucher und auch die Kinder-Walpurgis ist aus dem Programm nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr kamen neben Harzer Folklore mit den Harzer Rollern und dem Harz-Heimat-Trio sowie Blasmusik des Musikzuges Taubenborn noch das Live-Rock-Konzert mit The Crew und „Der Schulz“ mit seiner Band hinzu. Die Disco mit DJ Olli schloss das Programm ab.

Mit der Walpurgiswanderung am Sonntag startete der Reigen der Veranstaltungen. Die Hexen führten über 50 Wanderer vom Hübichplatz zum Iberger Albertturm. Auf dem Turm machen sie bekanntlich Zwischenstopp bei ihrem Flug zum Brocken. Nach einem Hexenschmaus ging es zurück, denn auf dem Hübichplatz wartete bereits das Harz-Heimat-Trio und zeigte seine musikalische Vielseitigkeit.

Am Walpurgistag drängten sich bereits am frühen Nachmittag die Kinder vor den Schminktischen, von ihren Müttern oft als Hexlein oder Teufelchen kostümiert. Nach einem Platzkonzert des Musikzuges Taubenborn ging es im Fackelzug zum Festplatz am Hübichenstein. Dort wurden die Zuschauer mit Blasmusik des Musikzuges und einem Konzert der Harzer Roller auf das Theaterstück „Luzifer und der verhexte Förstersohn“ eingestimmt.

Von Manfred von Daak speziell für die Naturfelsenbühne geschrieben, hatten es die Darsteller der Walpurgisspielgemeinschaft wochenlang geprobt. Den Laienschauspielern merkte man ihre Freude am Spiel an, sie gingen in ihren Rollen auf. Das Publikum war begeistert und sparte nicht mit Applaus. Die Aufführung unter der Regie von Jan Mönnich und Andreas Lehmberg wurde ein voller Erfolg.