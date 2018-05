Pfingsten wird neuer Spielplatz eingeweiht

Willensen Uwe Ernst, erster Vorsitzender der VzWWI (Verein zur Wahrung Willensener Interessen), stellte während der Jahreshauptversammlung die pflegetechnischen Arbeiten der Vereinsmitglieder in den Mittepunkt. Schwerpunkte seien die Grünanlagen am Dorfgemeinschaftshaus, am Feuerteich, der Lehmkuhle und sehr...